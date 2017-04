Jonge homohaters vallen koppel aan met betonschaar

TMA

Twee homoseksuele mannen uit het Nederlandse Arnhem zijn dit weekeinde met een betonschaar belaagd door een groep jongeren. Bij een van de twee werd met het gereedschap vier tanden uit de mond geslagen, laten ze weten via Facebook.

Het stel is vandaag op het politiebureau aangifte gaan doen. Jasper Vernes-Sewratan meldt de mishandeling op Facebook:



"Helaas zijn Ronnie en ik ook slachtoffer geworden van een hate-crime richting homo's, na het stappen in Anhem zijn we met zijn tweeën bij het naar huis lopen geprovoceerd omdat wij hand in hand liepen (wat we wel vaker doen wanneer we alleen zijn of lopen). We werden belaagd door een groep Marokannen met een leeftijd tussen de 14 en 18 jaar.



Ik heb altijd gezegd dat we ons niet gek zouden laten maken en ons niet zouden laten kennen en dat deden we dus. Helaas had een van de gasten blijkbaar een betonschaar bij zich en na wat schelden op en neer werd het trekken en zo werd het opeens duwen en zo escaleerde zelfs uiteindelijk de boel volledig en kwamen al die gasten tegelijk op ons. Voordat ik het wist, was Ronnie uit m'n buurt getrokken en had ik drie man op me. Ik vocht me eruit maar hoorde opeens Ronnie schreeuwen dat al zijn voortanden eruit geslagen waren door een van die Marokkanen met die betonschaar."



Al snel zag hij wat zijn vriend was aangedaan. "Zijn bovenste lip is ingescheurd en hij is maar liefst 4 voortanden en deels een vijfde tand kwijt door de klappen, de lip is inmiddels gehecht in het ziekenhuis maar de tanden zijn een groter probleem en moeten opnieuw gezet worden."



Vernes-Sewratan zegt aangeslagen te zijn door het voorval. "Dat dit nog kan gebeuren anno 2017 is onbegrijpelijk en niet te snappen, want uiteindelijk zijn wij gewoon Nederlanders in ons eigen land maar het mag zo dus blijkbaar niet zijn qua homoseksualiteit."