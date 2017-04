Politie Moskou voert tientallen betogers af

TMA

Een week na grote betogingen tegen corruptie in heel Rusland heeft de politie ingegrepen bij protestacties in Moskou. Agenten pakten zondag in het centrum van de Russische hoofdstad circa dertig actievoerders op, meldde het Russische staatspersbureau TASS.

De betogers wilden zich aansluiten bij een 'zogenoemde wandeling van de oppositie'. Op het internet was opgeroepen mee te doen aan de actie. De autoriteiten waren voorbereid op de betoging en hadden extra politie ingezet op het Rode Plein en andere plekken in de hoofdstad. Ook in andere steden in Rusland, zoals Sint-Petersburg, gingen mensen de straat op. Vooral scholieren en studenten kwamen in actie.



Bij de massale protesten in het land tegen corruptie pakte de politie vorige week zondag honderden mensen op. Een van de arrestanten was oppositieleider Aleksej Navalny, die in het centrum van Moskou door de politie werd meegenomen. Hij werd veroordeeld tot vijftien dagen cel en een geldboete van 20.000 roebel (320 euro).