Bus met schoolkinderen kantelt in greppel: drie doden en zes zwaargewonden

2/04/17 - 12u17 Bron: ANP

Zweden Bij een ongeval met een bus met leerlingen in Zweden zijn drie doden gevallen. De studenten waren op skireis toen de bus van de weg raakte en in een greppel kantelde.

Volgens Lisbeth Gibson, het hoofd van de lokale gezondheidsdiensten, zijn er nog geen details over de identiteiten van de dodelijke slachtoffers. "Tot dusver weten we dat zes mensen ernstig gewond zijn geraakt en dat er drie zijn overleden", aldus Gibson.



Negentien anderen raakten minder ernstig gewond, 31 raakten lichtgewond of bleven ongedeerd. De crash gebeurde nabij Sveg op de E45-snelweg. De meeste passagiers zijn leerlingen van een middelbare school in Skene, in het zuidwesten van Zweden. Van de 59 inzittenden waren er 7 volwassenen, onder wie ook de chauffeur.



Er is een onderzoek gestart naar de crash.