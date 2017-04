Cycloon Debbie eist nog drie levens

kv

2/04/17 - 05u58 Bron: ANP, Belga

© epa.

AUSTRALIË Bij overstromingen en noodweer in het noordoosten van Australië zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Dat melden Australische media. Vier anderen worden vermist, aldus de politie.

Een 77-jarige man werd zaterdag in Logan, in de noordoostelijke deelstaat Queensland, dood aangetroffen, aldus de politie. Donderdag werden ook al de lichamen gevonden van twee vrouwen in deelstaat New South Wales (zuidoosten). Zaterdag werd daar ook nog het lichaam aangetroffen van een 45-jarige man, maar het is nog niet duidelijk of hij omkwam door de overstromingen.



In Queensland en New South Wales staan verschillende dorpen en steden nog onder water, terwijl sommige regio's afgesloten zijn van de buitenwereld door de overstromingen. Het noodweer zorgde over een breedte van zo'n duizend kilometer voor overstromingen. Ook is de infrastructuur beschadigd. Zo is de Pacific Motorway, een baan langs de kust die de twee getroffen staten verbindt, afgesloten voor het verkeer. Tienduizenden gezinnen zitten zonder elektriciteit en honderden woningen zijn onbewoonbaar. Het leger werd ingezet in de zwaarst getroffen gebieden in Queensland, waar het wassende water woningen en andere eigendommen bedreigt. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd.



De overstromingen zijn het gevolg van cycloon Debbie die de afgelopen dagen huishield in Queensland en New South Wales. Eerder kwamen al twee vrouwen om door het natuurgeweld.



De Australische overheid heeft het leger ingezet om mensen in nood te helpen.



Politiecommissaris Ian Stewart waarschuwde zondag dat het noodweer in Queensland nog niet voorbij is, terwijl adjunct-commissaris van New South Wales Mark Morrow verklaarde dat veel regio's in de kuststeden in het noordoosten van de staat nog steeds niet veilig zijn en de inwoners nog niet naar huis kunnen. "We hebben te maken met hygiëneproblemen en met problemen met het water", zei hij.