Persfotograaf AFP opgepakt in Libië omdat hij foto's maakte van "beledigend" concert

kv

2/04/17 - 05u06 Bron: Belga

Abdullah Doma maakte vorige zaterdag deze foto naar aanleiding van 'Earth Hour' in Benghazi. © afp.

Een fotograaf van het Franse internationale persagentschap AFP is gisteravond al voor de tweede keer opgepakt in de Libische stad Benghazi. Dat heeft zijn familie gemeld. Hij werd dinsdag al eens gearresteerd nadat hij foto's had getrokken op een concert.

Abdullah Doma nam vorige week zaterdag voor AFP foto's van een openbaar concert naar aanleiding van 'Earth Hour' in de universiteit van Benghazi, waar veel jongeren aanwezig waren. Voor 'Earth Hour' werden lichten vorige week wereldwijd een uur gedoofd om aandacht te vragen voor de klimaatverandering.



Doma werd dinsdag een eerste keer opgepakt vanwege die foto's en na 24 uur weer vrijgelaten.



Zaterdag werd hij gevraagd om zich opnieuw te melden op het politiebureau "om enkele vragen te beantwoorden". Nadat hij daar was gearriveerd lieten agenten aan zijn familie weten dat ze niet moesten blijven wachten, omdat "Abdullah vanaf nu in hechtenis zit". Zijn familie kreeg geen extra uitleg, maar volgens een van zijn naasten is de man opnieuw opgepakt vanwege de foto's van het concert.



Dat concert werd zwaar bekritiseerd door de Waqf, de religieuze instantie die gecontroleerd wordt door de autoriteiten van het oosten van het land. Volgens haar is het concert "een belediging" van de islam, omdat mannen en vrouwen aanmoedigt om zich te verenigen.



De directie van AFP drukt haar bezorgdheid uit over de nieuwe arrestatie en roept de autoriteiten van Benghazi op om de fotograaf weer vrij te laten en een einde te maken aan de vervolgingen tegen hem.



Benghazi wordt gecontroleerd door het Nationale Libische Leger, het niet-erkende leger van Khalifa Haftar, de sterke man in het oosten van het land die de legitimiteit van de regering van nationale eenheid betwist. Die GNA, die gevestigd is in Tripoli, is de enige autoriteit die wordt erkend door de internationale gemeenschap.