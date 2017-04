President Paraguay ontslaat minister en politiechef na rellen

kv

2/04/17 - 03u50 Bron: Belga

Horacio Cartes, president van Paraguay © reuters.

De Paraguayaanse president Horacio Cartes heeft zijn minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de politie ontslagen nadat het vrijdag tot hevige rellen kwam voor het parlement. Daar vond vrijdag een controversiële stemming plaats over de mogelijkheid van de president om zich opnieuw verkiesbaar te stellen.

Vrijdag braken hevige rellen uit bij het parlement. Manifestanten bestormden de gebouwen en staken papier en meubels in brand. De politie gebruikte rubberen kogels en waterkanonnen om de demonstranten uit elkaar te halen, verschillende mensen raakten daarbij gewond. Volgens mediaberichten heeft de politie bovendien een man doodgeschoten die lid was van de oppositiepartij PLRA.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ondertussen laten weten dat er een onderzoek gestart is "naar de omstandigheden van het overlijden, dat de schuld zou zijn van een agent van de nationale politie. De verantwoordelijken zullen zich moeten verantwoorden voor het gerecht", klinkt het.



President Cartes liet op Twitter weten dat de minister van Binnenlandse Zaken Tadeo Rojas en politiechef Crispulo Sotelo de laan werden uitgestuurd. De president riep in een mededeling bovendien op tot kalmte, en klaagde aan dat "een groep Paraguayanen die zijn ingebed in de politie en de massamedia alles in het werk stelt om de democratie en de politieke en economische stabiliteit in het land te gronde te richten".



Oorzaak van de rellen is een grondwetswijziging die regeringspartij ANR had voorgelegd aan de Senaat tijdens een niet-publieke zitting, waarbij de oppositie niet aanwezig was. Het voorstel, dat president Cartes zou toelaten om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, werd vrijdag goedgekeurd door 25 van de 45 senatoren. Nu moet het Lagerhuis van het parlement nog instemmen met de wijziging. De stemming zou aanvankelijk zaterdagochtend plaatsvinden, maar is uitgesteld door de gespannen situatie.



De ambtsperiode van Cartes loopt af in 2018 en volgens de wetgeving uit 1992 mag een president in het land slechts één termijn aanblijven. De grondwetten die werden opgesteld na het einde van de Zuid-Amerikaanse dictaturen hebben namelijk vaak als beschermingsmechanisme opgenomen dat een president niet opnieuw verkozen kan worden. Paraguay werd tussen 1954 en 1989 gecontroleerd door generaal Alfredo Stroessner, die via een staatsgreep aan de macht kwam.