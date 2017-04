Zuid-Koreaans vrachtschip verdwenen voor kust van Uruguay

KV

2/04/17 - 02u39 Bron: Belga

© thinkstock.

Een Zuid-Koreaans vrachtschip met 24 bemanningsleden aan boord is vrijdag verdwenen voor de kust van Uruguay. Er zijn "aanwijzingen" dat het schip gezonken is, aldus de Uruguayaanse marine vandaag.

De 'Stella Daisy', een vrachtschip met een capaciteit van 260.000 ton, deed vrijdag om 15.30 uur Belgische tijd een noodoproep waarin melding werd gemaakt van een lek. Daarna "merkte een schip benzinevlekken en puin op, en een sterke benzinegeur, wat een aanwijzing kan zijn dat het schip gezonken is", aldus de marine.



Volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap dat bronnen binnen de autoriteiten citeert, zou een reddingsboot met twee bemanningsleden teruggevonden zijn.



De Zuid-Koreaanse autoriteiten lieten weten dat de bemanningsleden aan boord van het schip acht Zuid-Koreanen zijn en zestien Filipijnen.



"De Uruguayaanse marine heeft de zoekacties gecoördineerd met vier vrachtschepen die zich in de zone bevonden", aldus een woordvoerder van de marine nog. Het schip, dat vertrokken was vanuit een Braziliaanse haven en onderweg was naar Zuid-Afrika, bevindt op 2.000 zeemijl (3.700 kilometer) ten oosten van de haven van Montevideo.