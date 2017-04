"Vlees is moord!" - Man klopt toonbank en etalage van Nederlandse slagerij in

RVL

1/04/17 - 17u55 Bron: ed.nl

Een de van ingeslagen vitrineruiten. © Keurslagerij Antonis.

video In Veldhoven, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, in de buurt van Eindhoven, heeft een onbekende man vrijdag zestien vitrineruiten en vier etalageruiten van een slagerij ingeslagen met een hamer. Hij riep daarbij "vlees is moord!".