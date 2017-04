"Nu kunnen we eindelijk rouwen", politie vindt na vijf jaar dit verdwenen meisje

Door: redactie

1/04/17 - 15u02 Bron: CNN, The Sun

Becky en Sergio Celis spraken in 2014 nog over de verdwijning van hun dochter Isabel. © reuters.

De Amerikaanse politie heeft de stoffelijke resten gevonden van een zesjarig meisje dat vijf jaar geleden in Tuscon verdween. Haar ouders stopten haar in bed in 2012, maar troffen de volgende ochtend een lege slaapkamer aan. De verdwijning van Isabel Celis wordt vaak vergeleken met die van de Britse Madelein McCann omdat er veel overeenkomstigheden tussen beide zaken zijn.

Sergio en Becky Celis meteen na de verdwijning van hun dochter Isbael in 2012. © ap. © ap.

Isabel, toen zes jaar, werd de laatste keer op 20 april 2012 gezien, vlak voor ze ging slapen. Haar vader gaf haar de volgende ochtend als vermist op toen hij haar niet in haar bed aantrof. Wel ontdekte hij dat er een raam in haar kamer open stond.



De politie behandelde de zaak als een ontvoering. Een van de buren had verklaard dat ze die ochtend erg vroeg honden hoorde blaffen, gevolgd door enkele mannenstemmen. Duizenden politiemannen zetten meteen een grootschalige zoekactie op, maar die leverde niks op. 18 maanden na haar verdwijning werd de zoektocht nieuw leven ingeblazen. Meer dan 2.200 tips pluisde de politie na, maar nooit werd de naam van een verdachte genoemd.



Woestijn

De stoffelijke resten van Isabel werden ongeveer een maand geleden in de woestijn ontdekt, maar pas na uitgebreid onderzoek konden forensische experts gisteren met zekerheid zeggen dat het om Celis gaat. Volgens officier Chris Magnus werd het lijk niet toevallig ontdekt, maar hij wilde niets over de doodsoorzaak kwijt. "Dit is niet hoe we hadden gehoopt dat deze zaak zou eindigen. Maar dit betekent niet het einde. We zijn nog druk met het onderzoek bezig." Hij wilde ook geen details geven over hoe de politie haar lichaam heeft ontdekt.



Familie rouwt

Het medisch centrum van Tuscon, waar de moeder van Isabel werkt, heeft een woordje uitleg in naam van de familie gegeven. "We willen de gemeenschap bedanken voor de steun die we hebben gekregen en dat ze nooit de hoop hebben opgegeven. Nu willen we de tijd nemen om te rouwen en vragen we om privacy. Dit was niet het nieuws waar we op gehoopt hadden."



De zaak-McCann

De zaak werd in het Verenigd Koninkrijk vaak in één adem genoemd met die van de verdwenen Madeleine McCann, het Britse meisje dat sinds mei 2007 vermist is. Ze was met haar ouders op vakantie in Portugal, mama en papa McCann waren aan het eten in een tapasbar toen hun dochter uit de kamer van het appartementje verdween.