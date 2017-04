Meningitisepidemie in Nigeria: 328 doden

Door: redactie

De meningitisepidemie die zestien deelstaten van Nigeria treft, heeft in vijf maanden tijd aan 328 mensen het leven geëist. Daarnaast zijn 2.524 mensen getroffen door een hersenvliesontsteking. Dat maakte de Nigeriaanse minister van Gezondheid zaterdag bekend.

Woensdag zei het nationaal ziekteobservatiecentrum dat er 1.828 gevallen en 269 overlijdens waren geregistreerd.



Meningitisepidemieën zijn niet zeldzaam in Nigeria, dat zich bevindt in de zogenaamde meningitisgordel, van Senegal tot in Ethiopië. Deze keer hebben tests in laboratoria bevestigd dat de meningitis een nieuwe type is (C). Het is de eerste keer dat daar een epidemie van uitbreekt in het land.



Kinderen van 5 tot 14 jaar zijn de leeftijdsgroep die het meest wordt getroffen, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die lanceerde een grootschalige vaccinatiecampagne.