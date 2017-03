Demonstranten stichten brand in Paraguayaans parlement

KV

1/04/17 - 06u09 Bron: Belga

© afp.

In het parlementsgebouw van Paraguay is het vandaag tot hevige protesten gekomen nadat de Senaat tijdens een controversiële zitting de herverkiezing van de conservatieve president Horacio Cartes mogelijk maakte. Demonstranten bestormden het gebouw en stichtten brand.

Er braken rellen uit tussen de politie en manifestanten voor het parlementsgebouw. Sommige demonstranten, die slogans riepen als "nooit meer een dictatuur", konden de politie passeren en gingen het gebouw binnen, waar ze op de eerste verdieping papier en meubels in brand staken. De politie gebruikte waterkanonnen en rubberen kogels om de manifestanten weg te houden van het gebouw terwijl de brandweer het vuur bluste. Een dertigtal manifestanten en politieagenten raakten gewond. Een parlementslid van de oppositie met verwondingen in het gezicht naar het ziekenhuis werd gebracht, aldus de krant ABC Color.



Het voorstel tot grondwetsverandering werd goedgekeurd door 25 van de 45 senatoren. De senatoren van de regeringspartij Colorado (ANR) kregen de steun van de senatoren van de coalitie van de in 2012 afgezette president Fernando Lugo. Door de aanpassing van de wetgeving, kan ook Lugo zich opnieuw kandidaat stellen.



De liberale voorzitter van de Senaat Roberto Acevedo was tegen het amendement, dat door regeringspartij ANR werd ingediend tijdens een sessie in een aparte kamer in het parlement die niet officieel geagendeerd stond en waarop de oppositie niet aanwezig was. Hij diende donderdag al een beroep in bij het hooggerechtshof om de stemming ongedaan te maken. En ook de oppositie noemde de stemming illegaal. "Het is een dictatoriaal voorstel van Horacio Cortes met de steun van Fernando Lugo, een bondgenoot van dit autoritair voorstel", aldus een senator.



Voorzitter van de kamer van volksvertegenwoordigers Hugo Velázquez (ANR) heeft de zitting van vandaag, waarin gestemd zou worden voor het voorstel, uitgesteld vanwege de hevige protesten. In de Kamer bezit ANR 44 van de 80 zetels. Indien het voorstel daar wordt goedgekeurd, moet er een nationaal referendum georganiseerd worden.