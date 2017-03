Boko Haram ontvoert 22 meisjes in Nigeria

KV

De islamisten van Boko Haram hebben 22 vrouwen ontvoerd bij de twee aanvallen in het noordoosten van Nigeria. Dat hebben eensluidende bronnen bevestigd.

De jihadisten voerden donderdag een eerste aanval uit tegen het dorp Pulka, aan de grens met Kameroen, waar ze 18 meisjes hebben ontvoerd. De strijders "kwamen rond 6.00 uur aan in een pick-uptruck en namen 14 meisjes mee van 17 jaar en jonger toen de inwoners probeerden weg te vluchten in de bossen", aldus een lokale verantwoordelijke. "Ze grepen ook vier meisjes die gevlucht waren in de bossen aan de rand van het dorp."



Volgens de verantwoordelijke maakten de aanvallers deel uit van de afdeling van Abu Mosab Al Baranoui, die vorig jaar door terreurgroep Islamitische Staat - waaraan Boko Haram in 2015 trouw zwoer - werd aangeduid als leider van de groep in plaats van Abubakar Shekau.



Herder vermoord, vrouwen ontvoerd

Het tweede incident vond vrijdag plaats in de buurt van het dorp Dumba, aan de oever van het Tsjaadmeer, nadat een herder geweigerd had om de jihadisten te betalen in ruil voor bescherming, aldus Adamu Ahmed, die lid is van een anti-Boko Haram-militie. De man sloeg op de vlucht met zijn familie en zijn kudde vee. Boko Haram kon hen echter opsporen. De jihadisten vermoordden de man en vijftig van zijn dieren, en namen vier vrouwen van zijn familie mee en de rest van zijn vee.



In april 2014 ontvoerde Boko Haram 276 meisjes in Chibok. In januari dit jaar raakte bekend dat nog steeds 195 van hen in handen zijn van de groep.



Spanningen binnen terreurorganisatie

De vervanging van Shekau door Barnaoui heeft geleid tot spanningen binnen Boko Haram. Shekau kreeg veel kritiek voor zijn massaslachtingen en zelfmoordaanslagen tegen burgers. Barnaoui en zijn rechterhand Mamman Nur, die door velen als de echte leider wordt beschouwd, hadden burgers in de door de groep gecontroleerde zone gewaarschuwd dat er hen niets zou overkomen zolang ze niet samenwerken met het Nigeriaanse leger.



De afgelopen weken hebben zijn strijders echter het aantal aanvallen opgevoerd tegen de dorpen bij het Tsjaadmeer, onder meer door de voedselreserves van de inwoners te plunderen. Ze hebben bovendien verschillende burgers gedood die ze ervan beschuldigen informatie te hebben overgemaakt aan het leger.