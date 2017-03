Russen kruipen uit het dal: economie groeit gestaag

Bewerkt door: FT

De Russische economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 0,3 procent gegroeid op jaarbasis, de eerste groei in twee jaar. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Rosstat.

Het was van het slotkwartaal in 2014 geleden dat het bruto binnenlands product (bbp) in Rusland nog eens was toegenomen op jaarbasis (toen +0,2 procent). Het land vergleed nadien in de langste crisis sinds Vladimir Poetin het Kremlin betrad in 2000. De crisis was het gevolg van de lage olieprijzen en de Westerse sancties tegen Rusland na het conflict in Oekraïne.



Over het hele jaar 2016 kromp de Russische economie met 0,2 procent, tegen een daling met 2,8 procent in 2015. De cijfers bevestigen nu dat Rusland uit het dal aan het kruipen is. De overheid mikt momenteel op een economische groei van 0,6 procent in 2017, maar ze zal de prognose de komende weken vermoedelijk optrekken.