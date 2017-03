ONGEZIEN: autobrug vat vuur en stort in

MVDC

31/03/17 - 16u41 Bron: Belga, AD

© rv.

video Amerikaanse automobilisten schrokken zich donderdagnacht een hoedje toen plots een deel van de snelweg instortte. De autobrug onder de snelweg in de stad Atlanta vatte om onbekende reden plots vuur. Volgens mediaberichten raakte niemand gewond. De federale politie vond geen aanwijzingen dat het om een aanslag zou gaan. Net daarvoor was het verkeer op de doorgaans drukke weg stilgezet.

De Interstate 85, een drukke autoweg in het zuidoosten van Amerika werd voor onbepaalde tijd afgesloten. Aan beide kanten van de brug stonden auto's in file die proberen op de snelweg om te keren. Hoeveel rijstroken er zijn ingestort, was door de enorme rookontwikkeling niet meteen duidelijk.



De brandweer van de nabijgelegen luchthaven, 'Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport', werd ingezet om het vuur te blussen. Daarbij werd er een soort schuim gebruikt dat normaal enkel bedoeld is voor het blussen van een brand bij een vliegtuigcrash. Volgens nieuwszender CNN rijden naar schatting dagelijks 250.000 auto's over dit deel van de snelweg.