Nog een miljoen extra vluchtelingen naar Europa, "want EU heeft te weinig gedaan en te laat gehandeld"

"De Europese Unie heeft niet genoeg gedaan om de vluchtelingenstroom aan te pakken." Dat zegt een oud-diplomaat. Verwacht wordt dat nog eens een miljoen migranten binnenkort vanuit Libië de oversteek maken naar Europa.

Joseph Walker-Cousins, van 2012 tot 2014 aan het hoofd van de Britse ambassade in Benghazi, Libië, beschuldigt de Europese Unie ervan te weinig te doen voor de vluchtelingencrisis. "Het is 'too little, too late'", klinkt het bij hem. "Ze pakken het verkeerd aan. In plaats van controles uit te voeren aan de landsgrenzen van Libië, zo'n 1.400 kilometer zuidelijker, controleren ze migranten enkel wanneer ze al op een steenworp van Europa staan. Groot-Brittannië, maar ook andere Westerse regeringen hebben gefaald wanneer het regime van de Libische dictator Khadaffi ten einde kwam."



Hij vervolgt: "Ongeveer een miljoen vluchtelingen, zo niet meer, 'zitten in de pijplijn', zeg maar. Alles is in Libië in gereedheid gebracht om die mensen naar Europa te brengen." Nochtans is al veel zorg besteed aan het opdoeken van Libische smokkelroutes. Volgens het Britse 'The Foreign and Commonwealth Office' zijn al 414 boten verwoest en 109 mensenhandelaars gearresteerd.



Walker-Cousins wil de schuld van de toenemende stroom vluchtelingen niet helemaal in de schoenen van Europa schuiven, maar zegt dat de EU er wél meer zorg aan had moeten besteden. "Ik wil niet zeggen dat er geen leiderschap is op politiek niveau, maar niemand die de problemen eigenlijk onder ogen wil zien. Het is niet 'ons probleem', maar wel dat van een ander."



De opmerkingen komen er na een heftige discussie waarin enkele EU-leiders gezegd hadden in hulpfondsen te snijden wanneer ze weigerden meer asielzoekers te accepteren.