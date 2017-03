Vleesverbod in Indiase deelstaat Uttar Pradesh: "Ze kunnen ons even goed vermoorden, we hebben niets meer"

maaikevandencruyce

31/03/17 - 15u15 Bron: BBC

Slagers zitten op straat nadat hun slachthuis werd gesloten. © ap.

India In Uttar Pradesh, een deelstaat in Noord-India, zijn verschillende slachthuizen gesloten sinds de opkomst van Yogi Adityanath, lid van de BJP-partij, de tweede grootste politieke partij in India. Door deze maatregel zitten verschillende slagers en handelaars zonder werk en inkomsten. Handelaars verdenken de staat racistisch te handelen.

Hoewel het slachten van dieren volgens de Indiase wet is toegestaan, moeten verschillende slachthuizen hun deuren sluiten. Ook kleinere geit-en kiphandelaars zullen het effect ervan ondervinden. Omdat de meeste getroffen slagers afkomstig zijn uit de moslimgemeenschap, wordt het bestuur van de deelstaat verdacht, te handelen op basis van afkomst. Éen vleeshandelsbedrijf ging reeds in staking tegen de autoriteiten.

Geen geld

Shakeel Ahmad is een 52-jarige moslim en woont in een klein huis samen met negen andere familie leden. Zijn familie leeft al jarenlang van de vleesindustrie. "Sinds mijn winkel twee weken geleden gesloten is, heb ik geen geld meer. Ik weet niet hoe ik nog eten op de plank kan brengen voor mijn ouders en kinderen", zegt Shakeel Ahmad. Hij vraagt zich ook af of het te maken heeft met zijn afkomst en is kwaad op politicus Yogi Adityanath dat het verbod heeft ingevoerd.

Enige vaardigheid

Het sluiten van slachthuizen was één van de standpunten van de BJP. Ahmad kan zich dus best vinden in die beslissing, maar begrijpt niet dat ook kleine schaap, geit-en kiphandelaars er onder moeten lijden. "Veel slagers zoals ik, verdienen dagelijks hun kost en inwoon met het verkopen van vlees. Het is onze enige vaardigheid." Ahmad voegt er ook nog aan toe dat de autoriteiten zijn aanvraag voor de hernieuwing van zijn bedrijfsvergunning hebben geweigerd. Deze kippenhandel in Uttar Pradesh zal ook gesloten worden. © ap.

Bang

Een paar huizen verder dan Ahmad woont Mohamed Shariq. Hij heeft zijn winkel reeds zelf gesloten. "Ik heb wél de vergunning om mijn winkel te blijven openhouden, maar ik ben bang voor kritiek van politiek rechtse groepen", zegt hij. Zijn angst is echter niet ongegrond, want in het verleden kregen reeds verschillende vleeshandelaars kritiek.