Vlaming staat op punt om wielerwedstrijd van 5.500 km te winnen, maar race stilgelegd door dodelijke crash van tweede in de stand

Alexander Haezebrouck

31/03/17 - 08u32 Bron: eigen berichtgeving

In Australië is de Indian Pacific Wheel Race, een wielerwedstrijd van maar liefst 5.500 kilometer van Perth naar Sydney afgelopen nacht in allerijl stilgelegd nadat één van de deelnemers een aanrijding met een auto niet overleefde. Aan de wedstrijd nam één Vlaming deel, de Kortrijkzaan Kristof Allegaert. Hij zou normaal vandaag na 13 dagen zwoegen op zijn fiets als eerste aankomen in Sydney.