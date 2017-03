Zuid-Afrikaanse president ontslaat minister van Financiën wegens corruptieschandalen

Door: redactie

De Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma heeft zijn minister van Financiën Pravin Gordhan ontslagen, met wie hij een zeer gespannen relatie had. Het ontslag maakt deel uit van een herschikking van zijn kabinet, waarbij negen ministers en zes viceministers moeten opstappen.

Gordhan werd door veel investeerders gezien als een symbool van stabiliteit in de meest geïndustrialiseerde economie in Afrika. Hij wordt vervangen door Malusi Gigaba, tot voor kort minister van Binnenlandse Zaken en vertrouweling van Zuma.



Corruptieschandalen

De ex-minister van Financiën en Zuma, die verdacht wordt van betrokkenheid bij een reeks corruptieschandalen, vechten al verschillende maanden een conflict uit over het goede beheer van overheidsgeld. Maandag verstoorde Zuma nog een promotiecampagne van Gordhan bij investeerders in het Verenigd Koninkrijk, en beval hij zijn minister om alle belangrijke kwesties in Zuid-Afrika af te handelen.



Gordhan zorgde voor grote spanningen binnen het Afrikaans Nationaal Congres dat in december een nieuwe voorzitter moet kiezen met de algemene verkiezingen van 2016 in het achterhoofd.



Radicale transformatie

In totaal werden tien nieuwe ministers en tien nieuwe viceministers benoemd. De herschikking moet volgens Zuma "een radicale socio-economische transformatie teweegbrengen om van de droom van een beter leven voor de armen en de arbeidersklasse een realiteit te maken".