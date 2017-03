Buurlanden in de regio veroordelen "zelf toegebrachte staatsgreep" in Venezuela

Door: redactie

31/03/17 - 02u05 Bron: Belga

Een man houdt een Venezolaanse vlag vast met daarop het opschrift 'Geen dictatuur meer'. © reuters.

De secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse staten (OAS), Luis Almagro, heeft de "zelf toegebrachte staatsgreep" in Venezuela veroordeeld. Donderdag (lokale tijd) heeft het hooggerechtshof in het land beslist om het parlement buiten de wet te stellen en zichzelf de parlementaire bevoegdheden toe te eigenen. De Verenigde Staten, die deel uitmaken van de OAS, spreken van een "ernstige achteruitgang voor de Democratie".

"De Verenigde Staten veroordelen de beslissing van 29 maart van het hooggerechtshof van Venezuela om zichzelf de bevoegdheden toe te eigenen van het parlement dat democratisch verkozen is", aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht.



"Begin van een dictatuur"

OAS-secretaris-generaal Almagro verklaarde dat "waarvoor we gewaarschuwd hadden helaas is gebeurd". De vroegere Uruguayaanse minister van Buitenlandse Zaken is zeer kritisch voor president Nicolas Maduro, die door de beslissing van het hooggerechtshof zijn macht duidelijk vergroot ziet. Hij kan zonder de oppositie over alle wetten beslissingen nemen, wat het begin kan zijn van een dictatuur. "Het gaat hier over de vraag rond vrijheid of despotisme", benadrukt Almagro. Ook de voorzitter van het Venezolaanse parlement sprak over een staatsgreep.



Oudste regionale verbond ter wereld

De Organisatie van Amerikaanse Staten is het oudste regionale verbond van staten. Tot het OAS behoren de 35 staten in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, en de Caraïben. Veertien landen, waaronder de Verenigde Staten en Mexico, riepen vorige week nog op tot een snelle organisatie van verkiezingen in Venezuela, en stelden dat ze "erg ongerust" zijn over de politieke situatie in het land.



Peru riep gisteren uit protest zijn ambassadeur uit Caracas terug, en liet weten dat Lima met verschillende andere landen in overleg is of Venezuela moet worden uitgesloten uit de OAS.