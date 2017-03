Enorme golf sleurt toeristen zee in: 2 doden, 1 vermiste

KV

30/03/17 - 20u48 Bron: The Local, La Opinion de Tenerife

© La Opinion de Tenerife.

TENERIFE Op het Canarische eiland Tenerife zijn gisteren twee mensen verdronken nadat ze in zee gesleurd werden door een gigantische golf. Een derde persoon is nog vermist.

Een groep mensen baadde in natuurlijke zoutwaterbaden nabij de haven van Santiago in het noorden van het eiland en werd er verrast door een gigantische golf die vier van hen de zee in sleurde. Eén persoon wist op eigen houtje weer uit het water te geraken, drie anderen niet.



De reddingsdiensten bevestigen dat ze gisterennamiddag het lichaam van een 35-jarige man en een 74-jarige vrouw hebben teruggevonden en dat ze nog steeds op zoek zijn naar een derde persoon die volgens getuigen ook werd meegesleurd. De ruige zee maakt de zoektocht er niet gemakkelijker op, zo delen de hulpdiensten mee.



De 35-jarige man woont al jaren op Tenerife. De vrouw is een toeriste uit Spanje. Momenteel wijst alles erop dat de man de vrouw probeerde te redden, maar uiteindelijk zelf het leven liet.