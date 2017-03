Copiloot American Airlines sterft tijdens vlucht

KV

Een copiloot van American Airlines overleed woensdag nadat hij onwel werd tijdens een vlucht van Texas naar New Mexico. Het incident deed zich voor op amper drie kilometer voor de landing.

Het vliegtuig was opgestegen op de luchthaven van Dallas-Fort Worth en stond op het punt te landen in Albuquerque. De kapitein kon het vliegtuig veilig aan de grond zetten, waar het werd opgewacht door de hulpdiensten. Hulpverleners probeerden copiloot William 'Mike' Grubbs nog 35 minuten lang te reanimeren, maar dat kon niet meer baten.



De luchtvaartmaatschappij laat weten "erg bedroefd" te zijn om het overlijden van Grubbs. "We zorgen voor de familie en collega's van Eerste Officier Grubbs en steunen hen met onze gedachten en gebeden in deze moeilijke tijd," luidt het in een verklaring.



Een piloot kan een Boeing 737 alleen aan de grond zetten, maar dat verhoogt wel de stress en werklast voor de kapitein.



Het gebeurt maar zelden dat een piloot tijdens de vlucht werkonbekwaam wordt. In oktober 2015 overleed een 57-jarige piloot van American Airlines nadat hij ziek werd tijdens een vlucht tussen Phoenix en Boston. De copiloot maakte toen een veilige landing, nadat het vliegtuig werd omgeleid naar Syracuse, New York.