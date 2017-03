"Wanneer Erdogan zo verder doet, dreigt burgeroorlog in Duitsland"

KVE

30/03/17 - 15u04 Bron: Die Welt

De Duits-Turkse cabaretier Serdar Somuncu staat er niet voor bekend om een blad voor de mond te nemen. Deze keer haalt hij snoeihard uit naar president Erdogan die er doelbewust op uit is om mensen op te hitsen.

"Stel je voor dat een Turk, al dan niet een AKP-aanhanger, sterft in Duitsland na een conflict tussen Turken onderling. Dan hebben we hier binnen de week een burgeroorlog", stelt hij in het Duitse magazine Stern. Erdogan zoekt volgens hem doelbewust de provocatie op om een escalatie te forceren.



Cabaretier Somuncu heeft niet enkel kritiek op Erdogan maar ook op zijn Duits-Turkse medeburgers. Tijdens een optreden zei hij: "De Turken demonstreren in Keulen en toeteren over 'Democratie en mensenrechten'. Wel, in Duitsland heb je al democratie en mensenrechten. Ga met jullie grote mond naar Turkije en roep daar eens iets. Binnen de kortste keren ben je dan een aanhanger van Gülen en beland je in de gevangenis."



In een interview met de Duitse lokale krant 'Aargauer Zeitung' heeft hij evenwel aangegeven dat hij zich niet geroepen voelt om de Turken in Duitsland te vertellen hoe ze moeten stemmen. "Neen, daarmee verlaag ik me tot het niveau van de goedkope polemiek die Erdogan steevast opzoekt. Ik speel dat spel niet mee", aldus Somuncu.