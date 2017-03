16 burgerdoden bij luchtaanvallen in Noord-Syrië

Door: redactie

30/03/17 - 13u26 Bron: ANP

De Noord-Syrische stad al-Bab die door rebellen werd heroverd op IS. © afp.

Bij nieuwe luchtaanvallen in het noorden van Syrië zijn door terreurgroep (IS) ,volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten, gisteren én vandaag minstens zestien burgers omgekomen. Onder de slachtoffers is ook een vrouw en vier van haar kinderen. "Alleen al in het dorp al-Mansoera stierven dertien mensen", aldus de organisatie.

Het observatorium denkt dat de aanvallen werden uitgevoerd door toestellen van de coalitie die onder leiding van de VS tegen de Islamitische Staat vecht. Het gebied waar de aanvallen waren, is in handen van IS. De VS-coalitie steunt in het gebied een offensief van de door de Koerdische YPG-militie aangevoerde Syrische Democratische Krachten (SDF). Hun doel is het bolwerk van IS in Syrië, de stad al-Raqqa, te heroveren.



Waarnemers stellen vast dat de Amerikaanse raids, zowel in Syrië als in Irak, de voorbije weken een sterk toenemend aantal burgerslachtoffers is beginnen eisen. Zo zorgde een VS-raid op een schoolgebouw in datzelfde al-Mansoera tien dagen geleden voor ruim 30 burgerdoden. Duitse media melden vandaag dat het Duitse troepen waren die de foto's hadden geanalyseerd op basis waarvan die luchtaanvallen werden uitgevoerd.