Ethiopië verlengt noodtoestand met vier maanden

Door: redactie

30/03/17 - 13u13

© afp.

Het Ethiopische parlement heeft vandaag de noodtoestand in het land met vier maanden verlengd, twee weken nadat het de maatregelen wat had versoepeld. Dat meldt de nationale zender EBC.

De noodtoestand werd in oktober uitgeroepen voor een periode van zes maanden. Het regime in Addis Abeba reageerde daarmee op maanden van antiregeringsprotest. Op 15 maart werden enkele maatregelen ingetrokken, zoals het recht voor de politie om arrestaties en huiszoekingen uit te voeren zonder gerechtelijke goedkeuring.



De veiligheid in het land is toegenomen, zo sprak minister van Defensie Siraj Fegessa het parlement toe, maar een verlenging van de staat van uitzondering is nodig om "blijvende vrede" te bereiken.



Veel overtuigingskracht heeft het parlement niet nodig: het halfrond in Addis Abeba is volledig samengesteld uit afgevaardigden van de regerende partij EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front).



Het monopolie van de EPRDF staat haaks op de verzuchtingen van het Oromo-volk. Die etnische groep voelt zich uitgesloten van alle politieke en economische besluitvorming.



Oppositiepartijen stellen dat de noodtoestand eeen voorwendsel is om de oppositie in het land onder de knoet te houden.