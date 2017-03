Man (23) schiet drie inbrekende tieners dood, maar het is de vrouw in de vluchtwagen die terecht riskeert te staan voor moord

Koen Van De Sype

30/03/17 - 12u01 Bron: Heavy, KOTV, KTUL-TV, Tulsa World

© Facebook.

Een Amerikaanse jongeman (23) die maandag drie tieners doodschoot die aan het inbreken waren in het huis van zijn vader, zal daar vermoedelijk niet voor vervolgd worden. Meer nog, het is de vrouw (21) in de vluchtwagen die een klacht voor drievoudige moord boven het hoofd hangt.

Volgens de politie waren alle drie de tieners - die tussen 16 en 18 jaar waren - echter dood toen ze aankwamen. Twee stierven in de keuken, een derde viel en stierf op de oprit. Ze waren neergeschoten met een AR-15. Peters zelf was ongedeerd. "Zachary Peters hoorde een luide klap toen de tieners langs achteren door een glazen deur naar binnen braken", aldus Nick Mahoney van de politie. "Vervolgens pakte hij zijn geweer en in de hal kwam hij de inbrekers tegen. Twee van de tieners waren gewapend, eentje met een mes en de andere met een boksijzer. Ze waren in het zwart gekleed en droegen maskers en handschoenen. Er moeten een paar woorden gewisseld zijn en daarna opende de bewoner het vuur."



Families

Later bleek dat er nog een vierde persoon betrokken was bij de inbraak: Elizabeth R. (21), die wachtte in een vluchtwagen. Zij ging ervandoor toen ze de schoten hoorde, maar gaf zich later aan bij de politie om de namen van de drie doden te geven, zodat hun families op de hoogte konden worden gebracht. Zij wordt er nu van beschuldigd de inbraak te hebben gepland en zal waarschijnlijk terecht moeten staan voor drievoudige moord onder de 'felony murder rule'. Die klasseert doodslag in een crimineel kader als moord met voorbedachten rade. Ze zou ook de eigenaars van het huis gekend hebben. (lees hieronder verder) © rv.