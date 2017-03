Man krijgt plots geheime brief die vader 36 jaar geleden aan hem schreef op zijn sterfbed

Koen Van De Sype

30/03/17 - 09u06 Bron: kgw.com

© Twitter.

"Als een knuffel uit de hemel": zo omschrijft Jon Rahl wat hij voelde toen hij een brief toegestuurd kreeg die zijn vader hem maar liefst 36 jaar geleden schreef terwijl hij op zijn sterfbed lag. De brief was verborgen in een dressoir en werd ontdekt door een vrouw die het meubel tweedehands had gekocht.

De vader van Jon - Richard - had leukemie en hij schreef de brief aan zijn zoon en dochter in november 1980. Jon was toen 4 jaar, zijn zus Gretchen 2. "Het ziet ernaar uit dat ik niet lang meer te leven heb", staat er te lezen, "en aangezien geen van jullie beiden herinneringen aan mij zal hebben als jullie ouder worden, wilde ik jullie deze brief schrijven om te zeggen hoeveel ik van jullie hou. Ik wil dat jullie weten dat ik jullie graag zie en dat het me spijt dat ik er niet zal zijn als jullie me nodig hebben." (lees hieronder verder) Lees ook "Ik voel me een klootzak": Jolien kleurt opnieuw buiten de lijntjes, Parastoo lokt Niels in de val

Schattige pony kan weer stappen dankzij 'Dr Doolittle van de dierenprothesen'

Hoe schattig is dit? Deze baby's heten Romeo en Juliet en ze tonen zich in sprookjesachtige fotoshoot Jon met zijn vader Richard. © Facebook.

Alleen... de laatste dagen van Richard werden maanden. En dan jaren. In 1986 vierde hij dat hij de kanker overwonnen had en trakteerde hij zijn gezin op een trip naar Disneyland. "Hij stierf niet", aldus zijn zoon Jon uit Cannon Beach in de Amerikaanse staat Oregon. "Hij haalde het en kreeg de kans om ons te zien opgroeien. Er volgden huwelijken. En kleinkinderen." (lees hieronder verder) Het gezin Rahl in 2002. © Facebook.

Jon kreeg de brief uiteindelijk dit jaar aan, nadat allebei zijn ouders overleden waren. Zijn vader was uiteindelijk 70 geworden. Hun spullen werden geveild in Idaho Falls, waar Jon opgroeide. Melissa Stark kocht een dressoir van het koppel en het was daarin dat de brief verstopt zat. "Hij was achter de bovenste lade vastgetapet", vertelt de vrouw.



Kredietkaart

Ze gebruikte de voornamen die in de brief vermeld waren en de achternaam op een oude kredietkaart die erbij zat om Jon Rahl te vinden en stuurde hem een berichtje via Facebook. "Het was ontroerend", vertelt ze. "De brief was dichtgeplakt en ik voelde gewoon dat hij belangrijk was." (lees hieronder verder) ICYMI- Cannon Beach man gets a letter from his dying father, 36 years after he'd written it. The timing was perfect. https://t.co/avjKowtVrL pic.twitter.com/mWWdCiwXUt — Katherine Cook (@KCookKGW) 29 maart 2017