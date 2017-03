Amerikaanse rechter verlengt blokkade inreisverbod

Bewerkt door: LB

30/03/17 - 06u57 Bron: ANP

Rechter Derrick Watson is van mening dat het decreet van president Trump vooral bedoeld lijkt te zijn om moslims te weren uit de Verenigde Staten. © ap.

Een Amerikaanse federale rechter in Hawaï heeft gisteren de blokkade op de nationale invoering van het inreisverbod verlengd. Op 15 maart had hij al een voorlopige blokkade afgekondigd. Deze is nu definitief geworden. Naar verwachting gaat het Amerikaanse ministerie van Justitie in beroep tegen de uitspraak.