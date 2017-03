Seriemoordenaar 'Engels des Doods' bijna doodgeslagen in zijn cel

Bewerkt door: Redactie

30/03/17 - 06u23 Bron: AP

De gevangenis in Ohio waar Donald Harvey vast zit en werd mishandeld. © ap.

De Amerikaanse seriemoordenaar Donald Harvey (64) is in de gevangenis van Toledo in de staat Ohio bijna doodgeslagen. Bewakers troffen hem zwaar toegetakeld aan in zijn cel. Zijn toestand is kritiek, zo heeft de gevangenis gisteravond gemeld.