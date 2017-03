"Met minstens 500 mensen moskee bekogelen met stenen": deze tweet van Belgische vrouw zorgt voor heisa in Nederland

IB

30/03/17 - 07u00 Bron: Twitter, Joop.nl, NRC

Geert Wilders gaat aangifte doen tegen de Nederlandse activiste Anne Fleur Dekker, nadat hem een tweet onder ogen kwam waarin ze sarcastisch reageerde op een haatzaaiende tweet van een Belgische vrouw. © ap.

De Nederlandse politicus Geert Wilders heeft aangifte gedaan tegen GroenLinks-medewerkster, columniste en activiste Anne Fleur Dekker. De aanleiding is een haatzaaiende tweet die een Belgische vrouw vorig jaar zomer verstuurde en waarin "ze minstens 500 mensen" opriep om de moskee van Beringen met stenen te gaan bekogelen.

Dekker reageerde daar sarcastisch op dat ze "500 mensen zocht om met stenen op Wilders te gaan gooien". Wilders nam de vorig jaar geuite bedreiging nu serieus en meldt op Twitter dat hij aangifte heeft gedaan tegen de vrouw. Zijn aanhangers stuurden de vrouw al een aantal dagen doodsbedreigingen. De hetze is inmiddels zo uit de hand gelopen dat Dekker uit veiligheidsoverwegingen is ondergedoken. "Ludieke actie" De Belgische Judith B. postte in juli vorig jaar op Twitter dat ze "op zoek is naar mensen die samen met mij stenen willen gaan gooien naar de Moskee van Beringen, minstens 500 mensen, als 'ludieke' reactie op het radicaal moslim geweld van de afgelopen nachten. Datum en uur worden later vastgelegd :D". Op die oproep reageerde activiste en fractiemederwerker van GroenLinks Anne Fleur Dekker sarcastisch met een andere tweet: "Wie gaat er mee 500 stenen op Wilders gooien? Vind ik wel een ludieke actie." Dat werd haar door de aanhangers van Wilders niet in dank afgenomen: ze ontving verschillende doodsbedreigingen, waarop ze opnieuw laconiek, maar kritisch reageerde: "Parodie is extreem moeilijk, blijkbaar. Moslims zijn vogelvrij. Maar als je iets zegt over Wilders, moet je dood." De website 'liefdevoorholland.com', een forum voor rechtse Nederlandse nationalisten, viste de oude tweet van Dekker weer op en rukte hem uit de context, waardoor de eerdere tweet van de Belgische vrouw buiten beeld bleef. "De aanleiding van mijn tweet werd weggelaten in het bericht van liefdevoorholland", zegt Dekker daarover in de krant NRC. "Het was cynisch bedoeld, maar die website heeft het volledig uit zijn verband gerukt. Ik zou nooit, maar dan ook nooit oproepen tot geweld."

Bedreigingen

Geert Wilders deelde zelf echter ook het foutieve bericht van de nationalistische site op zijn Facebookpagina, waarna hij meldde dat hij aangifte tegen Dekker zou gaan doen. Wilders' aanhangers pikten het bericht massaal op en begonnen haar te bedreigen. De bedreigingen zijn inmiddels zo ernstig dat de vrouw zich gedwongen voelde onder te duiken. "Ik krijg bedreigingen op m'n werk, m'n familie, ze weten ongeveer waar ik woon. Ik ben actief in de gemeenteraad die is extreem benaderd, GroenLinks, de partij waar ik actief voor ben, is benaderd. Er zijn mensen letterlijk naar me op zoek daar bij het partijbureau en ik zit op het moment ondergedoken omdat ik van de politie niet in mijn woonplaats mag komen", zegt ze in een interview op Joop.nl, waarop ze een kritische column publiceerde over de Forum voor Democratieleider Thierry Baudet, die ze een "Wilders in schaapskleren" noemde.



Dubbele moraal

Al wat Dekker met haar tweet vorig jaar wilde was het aan de kaak stellen van de dubbele moraal. "Als iemand moskeeën wil lopen bekogelen, valt niemand erover, als iemand zich uitspreekt tegen Geert Wilders, valt in een keer wel iedereen erover", zei ze deze week in de Nederlandse talkshow 'Pauw'. "Ik weet bijna zeker dat de hetze niet was gestart als ik geen vrouw was." In dezelfde uitzending verklaarde Dekker ook geen spijt te hebben van haar uitlatingen. "Je moet het in de context zien."



De Belgische vrouw met wier tweet het allemaal begon, laat op Facebook weten dat ook zij doodsbedreigingen heeft ontvangen.