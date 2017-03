Nederland haalt meer dan 30 miljoen euro op tegen hongersnood in Afrika

Door: redactie

30/03/17

De inzamelingsactie voor het consortium van hulporganisaties in Nederland Giro555 tegen de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Zuid-Soedan en Somalië heeft al ruim 30 miljoen euro in het laatje gebracht. Dat werd bekend gemaakt op het einde van de Nationale Actiedag gisteren, waarop diverse radio- en tv-zenders aandacht besteedden aan de actie. Tal van bekende Nederlanders verleenden hun medewerking door de telefoons te bemannen waar mensen hun giften konden doorgeven.