Liefdesbrieven van Jackie Kennedy brengen 114.000 euro op

29/03/17 - 23u46

Jackie Kennedy in 1962 © photo news.

Brieven van de voormalige Britse VS-ambassadeur David Ormsby-Gore, ook gekend als lord Harlech, en Jackie Kennedy hebben op een veiling in Londen 98.500 Britse pond (113.773 euro) opgebracht. In een van de brieven wijst Kennedy een huwelijksaanzoek van de man af.

Lord Harlech was de Britse topdiplomaat in de VS van 1961 tot 1965 en speelde een belangrijke rol in de regering van John F. Kennedy, waarin hij aantrad als adviseur buitenlandse zaken en betrokken was bij gesprekken over Vietnam en nucleaire ontwapening. Zijn vrouw Sylvia stierf in een auto-ongeval in 1967, vier jaar na de dood van zijn goede vriend JFK.



Kort na het overlijden van zijn vrouw reisde de man met Jackie Kennedy naar de tempels van Angkor Wat in Cambodja: een trip die veel media-aandacht kreeg en gepaard ging met gespeculeer over een romantische relatie tussen de twee.



Uit brieven die werden aangetroffen in de woning van de familie Ormsby-Gore in het noorden van Wales, blijkt nu dat er inderdaad een romance was. Jaren nadat ze allebei hun partners verloren hadden, vroeg lord Harlech Jackie Kennedy ten huwelijk. Lees ook Stijlicoon Jacqueline Kennedy: wat haar stijl voor de politiek betekende

Afwijzing Jackie Kennedy ging niet in op het huwelijksaanzoek, maar trouwde in 1968 met Aristotle Onassis. In haar brief naar lord Harlech schreef ze dat Onassis "eenzaam was en me wil beschermen tegen eenzaamheid". "En hij is wijs en lief. Alleen ik kan beslissen of hij het kan (mij beschermen, red.), en ik heb beslist. Ik weet dat het voor veel mensen als een verrassing komt. Maar zij zien dingen voor me die ik nooit voor mezelf heb gewild."



"Jij en ik hebben zoveel levens en overlijdens en hoop en pijn gedeeld - we zullen ze voor eeuwig samen delen en voor altijd door hen verbonden zijn," schreef Kennedy. "Als ik ooit wat heling en steun kan vinden - dan moet het zijn bij iemand die geen deel uitmaakt van de pijn uit mijn vroegere wereld. Ik kan dat nu vinden - als de wereld het ons toestaat."



"Je bent zoals mijn dierbare, lieve broer - en mentor - en de enige originele geest die ik ken - net zoals je dat voor Jack (JFK, red.) was," voegde ze eraan toe.