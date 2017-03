"Turkse interventie in Syrië beëindigd"

KV

29/03/17 - 22u11 Bron: Belga

De Turkse premier Binali Yildirim. © afp.

Schild van de Eufraat, de in augustus vorig jaar opgestarte Turkse militaire operatie in het noorden van Syrië, is beëindigd. Dat heeft de Turkse premier Binali Yildirim vandaag gezegd, zo meldt Anadolu, het staatspersagentschap. Of dat een definitief einde betekent van de Turkse militaire aanwezigheid in buurland, is maar de vraag. Yildirim voegde aan zijn uitspraak immers toe dat van nu af eventuele andere militaire operaties "onder een andere naam" zullen worden gehouden. De premier sprak na een bijeenkomst van de nationale veiligheidsraad.