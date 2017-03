Turkse gerecht verbiedt Booking.com

KV

29/03/17 - 19u22 Bron: Belga

Een Turkse rechtbank heeft vandaag de opschorting bevolen van de activiteiten van boekingswebsite Booking.com in Turkije wegens "oneerlijke concurrentie". Dat meldt de vereniging van Turkse reisagentschappen Türsab.

Booking.com mag geen boekingen meer aanbieden van hotels of slaapplaatsen in Turkije. De Turkse concurrentiewaakhond had eerder de website, die in 1996 in Nederland opgericht werd en sinds 2005 een filiaal is van Priceline Group, veroordeeld tot een boete van omgerekend zowat 650.000 euro.



De secretaris-generaal van Türsab, Cetin Gürcün, heeft aan de krant Hürriyet laten weten dat klanten die reeds een reservatie gemaakt hebben via de website, geen boete riskeren.