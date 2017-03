Europese en Hongaarse experts buigen zich over opsluiting asielzoekers

KV

De Europese Commissie en Hongarije gaan een expertenvergadering organiseren om de controversiële nieuwe Hongaarse migratiewet tegen het licht te houden en te bekijken hoe Europese bekommernissen weggenomen kunnen worden. Dat is het resultaat van een werkbezoek van eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos aan Boedapest.

"Beide partijen waren het eens dat zo snel mogelijk een expertenvergadering gehouden moet worden om de wetgeving te analyseren en te bekijken hoe de bekommernissen weggenomen kunnen worden", zo deed een woordvoerder van de Commissie vandaag relaas van het bezoek. Een deel van de delegatie van Avramopoulos reisde meteen na de gesprekken in Boedapest door naar het grensgebied met Servië om ter plaatse poolshoogte te nemen.



Containerkampen

Avramopoulos sprak gisteren in Boedapest met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, Sandor Pinter en Laszlo Trocsanyi. In Hongarije trad die dag een nieuwe wet in werking die het mogelijk maakt inkomende migranten systematisch vast te houden in containerkampen in grensgebieden. Enkel bij een positieve beslissing over hun asielaanvraag mogen ze Hongarije binnen.



Dit moet "verhinderen dat migranten van wie het statuut niet duidelijk is vrij rondreizen op het nationale grondgebied en in de Europese Unie", stelt de regering, die veiligheidsredenen aanvoert. Boedapest verzekerde ook dat de bewoners van de containerkampen over modern comfort zullen beschikken en drie maaltijden per dag zullen krijgen.



Kritiek UNHCR

De Hongaarse wet stuitte al op zware kritiek van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De Commissie onthoudt zich voorlopig van scherpe verklaringen en dreigde nog niet met inbreukprocedures. Wel analyseert ze momenteel of de wet in strijd is met Europese wetgeving. Die laat detentie in bepaalde gevallen toe, maar niet systematisch. Volgens Boedapest gaat het echter niet om detentie, want de betrokkenen zijn vrij om terug te keren naar Servië.