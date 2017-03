Noorwegen koopt nieuwe vliegtuigen om Russische onderzeeërs in het oog te houden

KVE

29/03/17 - 16u13 Bron: Belga

Een P-8A Poseidon van het Australische leger in actie © epa.

NAVO-lidstaat Noorwegen koopt vijf nieuwe maritieme bewakingsvliegtuigen om de activiteiten van de Russische marine in het hoge noorden in het oog te houden. "De Noorse maritieme zones en de gebieden daarrond winnen aan militair strategisch belang en het lijkt erop dat dit in de komende jaren niet zal veranderen", zegt het Noorse ministerie van Defensie.