"Dit is een historisch moment, waarvan er geen weg terug is." Dat heeft de Britse premier Theresa May in een toespraak in het Britse parlement verklaard, enkele minuten nadat Europees president Donald Tusk de brief ontving waarin de Britse regering officieel bekendmaakt dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie wil verlaten.