Jongen met terminale kanker geneest nadat moeder hem stiekem cannabis gaf

29/03/17 - 00u12 Bron: The Mirror, Daily Mail

Deryn en zijn moeder Callie te gast in de talkshow This Morning. © videostill ITV.

Deryn Blackwell was amper tien jaar oud toen bij hem leukemie werd vastgesteld. Achttien maanden later bleek de Britse jongen ook aan een tweede vorm van kanker te lijden. Deryn leek ten dode opgeschreven, tot zijn moeder uit pure wanhoop het kind enkele druppeltjes cannabistinctuur begon te geven. Tot ieders verbazing werd de jongen beter.

Bij Deryn werd in 2010 leukemie vastgesteld. In 2011 werd bij de jongen ook Langerhans celsarcoom vastgesteld: een erg zeldzame vorm van kanker. Hij was de enige persoon ter wereld die aan beide ziektes tegelijkertijd leed.



In haar boek 'The boy in 7 billion' beschrijft zijn moeder Callie de lange lijdensweg van haar zoon en hoe cannabis onverwacht bijdroeg tot zijn fenomenaal herstel.



Pijnstiller

Deryns ziekte ging gepaard met veel pijn. Maar na meer dan drie jaar in het ziekenhuis, hielpen zelfs de allerzwaarste pijnstillers niet meer.



Op het internet las Callie over het bestaan van Bedrocan: een pijnstiller op basis van cannabis. De dokter vermoedde dat het middel wel zou kunnen werken, maar omdat het nog niet was goedgekeurd voor toediening aan kinderen, kon ze het niet voorschrijven voor Deryn.



Ondertussen ging Deryns toestand verder achteruit en de zoveelste beenmergtransplantatie was mislukt. De artsen waarschuwden ervoor dat de jongen op palliatieve zorgen zou belanden als er binnen twee weken geen verbetering was.



"We namen een beslissing waarvan veel ouders die dit lezen, zullen huiveren - en dat deed ik ook," schrijft Callie in haar boek. "Ik had immers nog nooit iets positiefs zien voortkomen uit het roken van cannabis en in de periode waarin ik zelf in nachtclubs werkte, waren illegale drugs mijn vijand. Maar als het mijn lieve jongen kon helpen om aan zijn dagelijkse marteling te ontsnappen, was ik bereid het te proberen."



Samen met Deryns vader Simon kocht Callie de cannabis, een rijstkoker en plantaardige glycerine. Daarmee maakte ze een tinctuur die geschikt was om er een e-sigaret mee te vullen. Die gaf ze aan haar zoon.



"Na tien minuten zei Deryn dat de pijn een beetje was afgenomen en dat hij zich meer ontspannen voelde: de woorden die we wilden horen," vertelt ze.



Palliatieve zorgen

Maar de oplossing was van korte duur. De pijn bleef terugkomen en tegen eind 2013 verbleef Deryn op de afdeling palliatieve zorgen waar hij zijn eigen begrafenis plande. Daar werd hij op een nacht wakker en vertelde hij aan zijn moeder dat hij geen morfine meer wilde. "Het geeft me het gevoel alsof ik hier niet ben," zei de jongen.



Callie kon het lijden van haar zoon niet aanzien en besloot om hem een kleine hoeveelheid cannabistinctuur onder de tong toe te dienen. Ongeveer een half uurtje later was de paniekaanval van de jongen verdwenen en voelde hij zich op zijn gemak.



"De komende dagen was het mijn prioriteit om hem te laten sterven met al zijn (lichamelijke en geestelijke) vermogens intact, dus wanneer Deryn ergens iets voelde, dan gaf ik telkens 5 milliliter van de tinctuur onder zijn tong en na een paar minuten voelde hij zich weer goed. Zijn mond, vingers, maag, tandvlees, tong, heupen, knieën, benen en rug deden al zolang ik me kon herinneren pijn, dus dit was gewoonweg fantastisch," aldus de moeder.



De toestand van Deryn werd steeds beter: hoewel de jongen in geen beenmerg meer had en zijn immuunsysteem zo goed als onbestaande was, was zijn lichaam er toch in geslaagd om drie zware infecties, waaronder een aan zijn hand, te overwinnen.



Voor Callie is er maar één verklaring: de cannabis heeft haar zoon erbovenop geholpen.



Even later bracht een dokter van de afdeling het goede nieuws: "We zijn er niet langer van overtuigd dat Deryn aan het sterven is."



Deryn mocht de afdeling palliatieve zorgen verlaten. Na vier jaar afwezigheid ging hij weer naar school. De jongen is nu zeventien en stelt het prima.



"Elke keer wanneer ik naar Deryn kijk, word ik herinnerd aan mijn mirakelkind en ik weet diep in mijn hart dat wat de toekomst ook voor ons in petto heeft, we het aankunnen. Dat doen we altijd," concludeert Callie.