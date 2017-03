Edith Schippers kan als informateur aan de slag na Nederlandse verkiezingen

EB

28/03/17 - 19u28 Bron: ANP

Edith Schippers. © ANP.

Edith Schippers is door de Tweede Kamer aangesteld als informateur. Ze gaat de gesprekken over een kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks begeleiden. De Kamer sprak over de verkiezingsuitslag. Schippers (VVD) liet weten dat de partijen volgens haar "zeer serieus'' zijn over de onderhandelingen.