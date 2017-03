Duits gerecht opent onderzoek naar mogelijke Turkse spionage

Door: redactie

Het federale parket van Duitsland heeft een onderzoek tegen onbekenden geopend naar de mogelijke bespionering door Turkije van aanhangers van prediker Fethullah Gülen die in Duitsland leven, zo heeft een woordvoerster vandaag bekendgemaakt.

"Het succes van ons onderzoek hangt grotendeels af van de informatie die de Duitse contraspionage ons zal verschaffen", voegde Frauke Köhler eraan toe. Ankara wordt verdacht van het bespioneren van 300 mensen en organisaties in Duitsland die zouden aanleunen bij de beweging van Gülen. De Turkse regering beschuldigt de prediker van de mislukte putsch van vorige zomer.



Ook de Duitse Verfassungsschutz (staatsveiligheid) gaat na of de Turkse geheime dienst MIT op grote schaal aanhangers van de Gülenbeweging in Duitsland bespioneerde. Minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière stelde het vandaag heel duidelijk: "Spionageactiviteiten op Duitse bodem zijn strafbaar en worden niet geduld door ons. Dat geldt voor elke buitenlandse staat en voor elke inlichtingendienst."



De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, eiste een grondig onderzoek. "Als het klopt - maar dat kan ik nu bevestigen noch ontkennen - dan zou dit zeker een zwaarwichtig incident zijn."



De MIT overhandigde in februari aan de chef van de Duitse inlichtingendienst BND (Bundesnachrichtendienstes), Bruno Kahl, een lijst met de namen van ruim 300 mensen, verenigingen en scholen in Duitsland die bij de Gülenbeweging zouden aanleunen.