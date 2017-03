Dorpelingen doen schokkende ontdekking in buik van python

SVM

28/03/17 - 17u53 Bron: Daily Mail

Verbijsterende beelden vanuit het Indonesische eiland Sulawesi: toen dorpelingen een zeven meter lange python opensneden, vonden ze daar het intacte lichaam van hun overleden vriend in terug.

Niemand had Akbar Salubiro (25) nog gezien nadat hij zondagavond palmolie wilde gaan halen. De zorgen werden er niet minder op toen zijn vrienden en familieleden de dag erna een reuzenpython in zijn tuin vonden.



Toen ze met een mes de buik van het reptiel inspecteerden, werd hun vrees werkelijkheid: de slang had de jongeman inderdaad verstikt én helemaal verzwolgen. Zijn vrouw was niet thuis op het moment van de feiten, ze zou de tragedie via het nieuws op tv vernemen.



"Er waren mensen die op het moment van zijn verdwijning geschreeuw gehoord hebben", vertelt directe getuige Salubiro Junaidi. "Toen we de slang konden vangen, zagen we al duidelijk zijn laarzen in de maag van de slang steken."



Opgelet: wij wensen te waarschuwen voor de harde beelden.