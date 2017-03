Twee vermiste VN-experts dood teruggevonden in Congo

Door: redactie

Twee VN-experts die als vermist waren opgegeven in de centraal gelegen Kasaï-regio in de Democratische Republiek Congo zijn gisteren dood teruggevonden. Dat meldt de Congolese regering vandaag.

De Amerikaan Michael Sharp en de Zweedse Zaida Catalan waren al ruim twee weken vermist, samen met hun vier Congolese begeleiders. Ook een van die begeleiders werd dood teruggevonden, de anderen blijven vermist.



De vader van de Amerikaanse expert schreef gisteren nog op Facebook dat de familie het nieuws gekregen had dat de lichamen van twee blanken gevonden zijn in ondiepe graven, zo meldde de International Business Times. "Er is een hoge kans dat het gaat om Michael Sharp en Zaida Catalan."



Dat nieuws werd intussen dus bevestigd.



Net vandaag hebben de Europese Unie, de Afrikaans Unie, de Verenigde Naties en de Francofonie hun "diepe ongerustheid" uitgedrukt over de "ernstige situatie" in de Kasaï-regio. In een gemeenschappelijk communiqué luiden de vier organisaties de alarmbel over onder meer "de berichten die melding maken van de dood van ruim 40 leden van de Congolese politie". Maandag beschuldigde de PNC, de politie, rebellen ervan 39 agenten gedood te hebben in de Kasaï, waar het al meer dan zes maanden bijzonder onrustig is.