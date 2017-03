Terrorist Carlos krijgt levenslang voor dodelijke aanslag in Parijs uit 1974

EB

28/03/17 - 16u16 Bron: AFP

De Venezolaanse terrorist Ilich Ramírez Sánchez (67), bijgenaamd Carlos en De Jakhals. © reuters.

De Venezolaanse terrorist Ilich Ramírez Sánchez (67), bijgenaamd Carlos en De Jakhals, is voor het speciale hof van assisen van Parijs veroordeeld tot levenslang voor een aanslag die dateert van september 1974 in Parijs. Daarbij vielen twee doden en 34 gewonden.

Het betreft een aanslag met een granaat op 15 september 1974 op Drugstore Publicis, in het hart van de Franse hoofdstad.



Een eerste onderzoek was in 1983 uitgedraaid op een buitenvervolgingstelling, maar in 1995 werd het onderzoek heropend nadat Carlos in 1994 werd opgepakt in Soedan. Ook het tweede onderzoek draaide echter uit op een buitenvervolgingstelling, in 1999, maar na een beroep door de organisatie SOS-Attentats werd die beslissing ongedaan gemaakt.



De Venezolaan was in de jaren zeventig en tachtig een van de meestgezochte terroristen van de wereld. De Franse rechtbanken veroordeelden hem eerder wegens verschillende andere moorden en aanslagen al tot twee keer levenslang.