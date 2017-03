Belgische en Nederlandse politie arresteren verdachte na wilde achtervolging

Bewerkt door: mvdb

Maaseik -Ohé en Laak In het Nederlands-Limburgse Ohé en Laak hebben Belgische en Nederlandse politiemensen maandagmiddag een verdachte in de boeien geslagen na een kilometerslange achtervolging.

De arrestatie gebeurde op de Prior Gielenstraat in Ohé en Laak. Dat staat te lezen op de website van de Nederlandse regionale zender L1.



Agenten van de politiezone Maasland zagen in Maaseik de verdachte in een voertuig rondrijden, waaraan een valse nummerplaat bevestigd was. De man in de auto negeerde het stopteken van de politie en sloeg onmiddellijk op de vlucht. Toen de man de grens met Nederland overstak, verwittigde de Belgische politie de Nederlandse collega's. Na een wilde achtervolging door Roosteren, Illikhoven en Buchten wisten de agenten de verdachte te onderscheppen.