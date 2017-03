Twintig doden bij operatie van al-Qaida in Jemen

Door: redactie

Een ontplofte bomauto in Huta, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Lahj. © afp.

Bij een aanval tegen het administratief centrum van de provincie Lahj in het zuiden van Jemen zijn maandag tien jihadisten, onder wie een zelfmoordterrorist, zes soldaten en vier burgers omgekomen. Dat melden de provinciale autoriteiten. De aanval wordt toegeschreven aan terreurgroep al-Qaida.

De aanvallers waren tijdens de gedurfde operatie vermomd als militairen. Een kamikaze stuurde zijn bomauto eerst naar het provinciaal gebouw van gezondheid, dat dienst doet als stadhuis van Houta, de provinciale hoofdstad van Lahj. Andere jihadisten probeerden daarna het gebouw in handen te krijgen dat werd verdedigd door soldaten.



Drie van de gedode aanvallers droegen naar verluidt een bomgordel, vernam AFP uit anonieme bron. Bij het vuurgevecht met de jihadisten werden de zes soldaten gedood. De vier burgers kwamen om bij de explosie van de bomauto of door rondvliegende kogels.



Volgens provinciaal vicegouverneur Abdelfattah Haïtham Ahmed werd de aanval geleid door al-Qaïda in een reactie op de herinvoering van de rechterlijke macht, waarvan de werkzaamheden werden belemmerd door de onveiligheid in de regio. Eind januari werd een lokale leider van al-Qaïda gedood tijdens een gevecht met de ordetroepen van Houta.