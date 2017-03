Democraten vertragen eerste stemming voor Trumps kandidaat-rechter voor hooggerechtshof

KV

27/03/17 - 22u01 Bron: Belga

Neil Gorsuch © ap.

De Democraten in de Amerikaanse Senaat hebben de stemming voor Neil Gorsuch, Trumps kandidaat-opperrechter voor het hooggerechtshof, met een week vertraagd. De minderheid van Democraten in de Senaatscommissie voor Justitie maakte daarvoor gebruik van een procedureregel.

De Republikeinse commissievoorzitter en senator Chuck Grassley zei dat ondanks de inspanningen van de Democraten, Gorsuch vorige week tijdens de hoorzitting had bewezen dat hij geschikt is voor de functie. "Hij heeft laten zien dat hij niet bereid is om zijn onafhankelijkheid in het gedrang te laten komen voor stemmen", zei Grassley.



Senator Dianne Feinstein, de topdemocrate in de commissie, verwees naar de pogingen van de Republikeinen om een benoeming voor een vacante plaats in het hoogerechtshof te blokkeren onder president Barack Obama. Antonin Scalia, die in februari vorig jaar is overleden, werd daardoor nog altijd niet vervangen. Indien zijn nominatie wordt goedgekeurd, neemt Gorsuch de plaats van Scalia in.



Gorsuch, momenteel rechter bij het federaal hof van beroep, bevindt zich ethisch op ongeveer dezelfde lijn als Scalia. Dat betekent dat hij het evenwicht in het Supreme Court tussen vier conservatieve en vier liberale rechters, met een gematigde conservatief in het midden in een doorslaggevende rol, in principe niet zou wijzigen.



De commissie zal nu op 3 april stemmen over de benoeming van Gorsuch. Die moet daarna nog goedgekeurd worden door de voltallige Senaat.