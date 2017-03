Ouderlijk huis Trump verkocht voor 2,1 miljoen dollar

Bewerkt door: mvdb

New York City Het ouderlijk huis van de Amerikaanse president Donald Trump, in de New Yorkse wijk Queens, is vandaag verkocht voor 2,14 miljoen dollar. Dat heeft het vastgoedkantoor dat de verkoop organiseerde bevestigd. Het bedrag ligt gevoelig hoger dan de gemiddelde vastgoedprijs in de wijk, maar is toch lager dan aanvankelijk verwacht.