Orkaan Debbie raast met 263 km/uur over Australische eilanden

Palmbomen waaien in de wind in de noordelijke stad Ayr in de staat Queensland. © afp.

De aangekondigde orkaan Debbie heeft vandaag de eilanden voor de kust van Australië bereikt met windsnelheden die opliepen tot 263 km/uur. Ondertussen is de orkaan aan land gegaan tussen Airlie Beach en Bowen, in de noordelijke staat Queensland. Meer dan 25.000 mensen werden geëvacueerd. Bomen worden uitgerukt en daken komen los door de hevige wind en regenval.