Duizenden Australiërs op de vlucht voor orkaan Debbie

KV

27/03/17 - 21u44 Bron: Belga

© NASA.

Tienduizenden bewoners van de kuststeden in het noordoosten van de Australische staat Queensland zijn maandag geëvacueerd, terwijl de autoriteiten zich schrap zetten voor de komst van een krachtige orkaan. Cycloon Debbie stevent volgens de weerdiensten vanuit zee met windsnelheden tot 240 kilometer per uur af op de stad Mackay en de daarvoor gelegen archipel Whitsundayeilanden, niet ver van het zuidelijke punt van het Great Barrier Reef. Vermoed wordt dat de orkaan van categorie 4 dinsdagmorgen lokale tijd (vanavond Belgische tijd) de kust zal treffen.

Meer dan 25.000 mensen moesten in Mackay hun huizen ontruimen. De meesten zijn al vertrokken. Ook in de aanpalende gemeenten Townsville en Bowen moesten mensen hun woningen verlaten. Daar wordt een stormvloed van 3,2 meter verwacht. De lokale luchthaven in Townsville werd gesloten, net zoals een honderdtal scholen in de omgeving. Er worden 600 ziekenhuisbedden klaar gehouden.



Premier Malcolm Turnbull riep alle betrokkenen op om gevolg te geven aan de verordeningen van de overheid. "Indien je een officiële aanmaning ontvangt om je woning te ontruimen, moet je dat samen met je gezin onverwijld doen".



Gevreesd wordt dat de storm de kust bereikt op het ogenblik dat het vloed is. Dat kan tot erge overstromingen en zware neerslag leiden.