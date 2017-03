Israëlische politie arresteert 22 ultraorthodoxe joden wegens seksueel misbruik

Door: redactie

27/03/17

De Israëlische politie heeft 22 ultraorthodoxe joden gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van vrouwen en kinderen in hun gemeenschap. De 22 mannen van 20 tot 60 jaar oud werden vannacht tijdens een interventie van de politie opgepakt in Jeruzalem, in Bnei Brak, in Bet Shemesh en de kolonie Beitar Illit op de Westelijke Jordaanoever.