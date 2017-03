Na zijn negende overdosis gooide hij het roer om. Nu heeft hij een eigen bedrijf en is hij multimiljonair

Koen Van De Sype

27/03/17 - 17u24 Bron: BBC, Metro

© Facebook.

2003: dat is het jaar dat het leven van Khalil Rafati (46) voorgoed veranderde. Na zijn negende overdosis besefte hij plots dat er iets moest veranderen als hij nog lang wilde leven. Nadat de hulpdiensten hem nog maar een keer hadden teruggehaald van de rand van de dood, stapte hij een ontwenningskliniek binnen en zwoer hij de drugs definitief af. Meer nog: zijn vechtlust inspireerde hem om een eigen bedrijf op te starten. En intussen is hij multimiljonair.

49 kilogram woog hij nog toen hij zijn bijna fatale laatste overdosis heroïne nam. Hij was dakloos en sliep op straat in het Amerikaanse Los Angeles. Zijn lichaam zat onder de zweren. De hulpdiensten slaagden er gelukkig in om hem te reanimeren. En met de laatste schok van de defibrillator kwam ook het besef dat hij dringend zijn leven moest omgooien.



Cel

"Ik had meer in de cel gezeten voor drugsfeiten dan ik me kan herinneren", vertelt hij over die periode. "Ik was een hoopje ellende en had de hele tijd pijn. Zo veel dat ik er niet kon van slapen." Lees ook Nederlaag voor Trump: Republikeinen trekken wetsontwerp Trumpcare in

Pijnstiller waar Prince aan stierf op zwarte lijst VN-commissie

Demi Lovato viert vijf jaar zonder alcohol

Hij had al eerder geprobeerd om af te kicken, maar zonder veel succes. Deze keer was het anders. Hij trok naar een ontwenningskliniek, waar hij vier maanden bleef. Sindsdien is hij clean.



Trendy

Hij had de smaak van het gezonde leven zodanig te pakken dat het daar niet bij bleef. Hij besloot een eigen bedrijfje op te richten rond gezonde voeding en stampte het trendy Sunlife Organics uit de grond: een keten van juicebars en cafés, waar je ook zijn eigen kledinglijn kan kopen. Intussen draait dat een omzet van 5,5 miljoen euro per jaar en zijn er plannen om uit te breiden in Amerika en Japan. © Facebook.

Een groot verschil met hoe het vroeger was voor de zoon van een joodse moeder en een moslimvader uit Ohio. Na een moeilijke jeugd verliet hij de school zonder diploma en werd hij verscheidene keren gearresteerd voor vandalisme en winkeldiefstallen. Hij wilde op zijn 21ste acteur worden en verhuisde naar Los Angeles, maar veel verder dan het wassen van de auto's van bekende filmsterren als Elizabeth Taylor en Jef Bridges kwam hij niet.



Al snel maakte hij kennis met drugs en ging het bergaf. Hij sliep in kartonnen dozen op straat naast andere junkies en verkocht zelf ook drugs om zijn verslaving te bekostigen. Nadat hij erin slaagde om af te kicken, ging het snel de andere kant op. Eerst combineerde hij enkele jobs, van werken in afkickcentra tot tuinieren en honden uitlaten. "Ik werkte zeven dagen per week en zestien uur per dag", vertelt hij. "Uiteindelijk slaagde ik erin wat geld te sparen."



Smoothies

Nadat hij een oude vriend uit Ohio had teruggezien, ging hij zich fanatiek bezighouden met het maken van fruitsappen en smoothies. "Hij was een beetje een hippie en leerde me alles over organisch eten, superfood en vitamines", vertelt Khalil. "Op dat moment was ik heel erg op zoek naar dingen die zouden maken dat ik me beter voelde." © Facebook.